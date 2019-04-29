В Италии отменили отправление поезда из-за нетрезвых машинистов

В Италии проводник не позволил составу отправиться в пункт назначения, заметив, что бригада машинистов скоростного поезда Брешия - Неаполь пьяна. Об эом сегодня сообщает РИА Новости.

Прибывшим на место полицейским 35-летний машинист рассказал, что он и его более молодой напарник "перебрали" за ужином и не успели протрезветь (поезд должен был отправиться в 5:17 утра воскресенья).

Пассажиры были доставлены в Неаполь транзитом через Милан. Обоим машинистам, превысившим, как оказалось, допустимую норму алкоголя в крови в 4 раза, грозит суровое взыскание по служебной линии.