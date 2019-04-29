В Великобритании пожар произошел в Эшдаунском лесу в графстве Восточный Суссекс в ночь на 29 апреля. Об этом сегодня сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание Sky News.

Произошло возгорание леса, где жил культовый книжный персонаж, медвежонок Винни-Пух в рассказе Алана Милна. Отмечается, что об инциденте в лесу Эшдаун впервые стало известно от очевидца.

Огонь быстро распространился и охватил площадь примерно в пятнадцать гектаров. Причины пожара пока установить не удалось. Расследование продлится в течение ближайших нескольких дней.

"Не все потеряно - через 4 недели у нас будет расти трава, а через 6 месяцев, вероятно, вообще не сможете понять, что здесь что-то произошло", - сказал один из смотрителей леса Крис Саттон.