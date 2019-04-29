В Непале распространяется неизвестная болезнь, десять человек скончались

На северо-западе Непала распространяется неизвестная болезнь. Согласно последней информации осведомленных источников, к настоящему моменту в районе Хумла заразились 200 человек, а скончались 10.

Заболевание распространилось сразу в нескольких деревнях на прошлой неделе, сообщает в понедельник информационное агентство Синьхуа , ссылаясь на местные власти. Болезнь унесла жизни в основном детей и пожилых людей.

Предполагается, что данное заболевание в ближайшее время будет взято под контроль. Врачи уже начали оказывать больным помощь и берут у них анализы. Впоследствии специалисты проанализируют анализы в лаборатории и постараются идентифицировать болезнь.