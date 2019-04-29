Возможное условие ввода войск РФ в Донбасс вслед за выдачей паспортов назвали в сети
29 апреля 2019, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначено возможное условие ввода российских войск в Донбасс вслед за выдачей паспортов РФ местным жителям. Данный сценарий рассматривается в публикации, выложенной в отечественной блогосфере.
Как пишет автор канала «Крым про Мир» в «Яндекс. Дзен», после массовой раздачи паспортов в ДНР и ЛНР Россия получит право на защиту своих граждан в случае серьезного обострения конфликта. Если украинская сторона решится на вторжение в республики, РФ может ввести свои армейские части в зону боевых действий, говорится в процитированном посте.
Ранее сообщалось, что сенатор от Крыма Сергей Цеков объяснил, почему Донецк и Луганск не вошли в состав России в 2014 году.