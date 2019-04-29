СМИ: Владимир Зеленский вернулся на Украину из Турции

Актер и политик Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины прибыл на родину из Турции. Соответствующую информацию днем в понедельник, 29 апреля, предоставили журналисты.

Согласно последним данным, Зеленский вместе с членами своей семьи выехал из гостиницы, расположенной в квартале Гюверджинлик, и уехал в аэропорт Милас-Бодрум. Как сообщает информационное агентство Anadolu, политика проводили губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский уехал в Турцию на пару дней, чтобы отдохнуть. Он сообщил, что это первые его выходные за долгое время.