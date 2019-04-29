Политолог: Чем станет Украина после указа Путина о Донбассе

Член Совфеда Алексей Пушков поспорил с заявлением избранного президента Украины Владимира Зеленского о миссии Украины «служить примером демократии для постсоветских стран». Украина пока является не примером, а пугалом, считает российский сенатор.

«Будет изменена внешняя политика в отношении России. Будет битва – острие против острия, - направленная на отделение от России европейских регионов. Вот к чему может сейчас привести это очень опасное решение Путина, которое повлечет за собой эскалацию отношений между Россией и Украиной», - заявил ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом пишет НСН

Он считает, что указ Путина об упрощении получения жителями ДНР и ЛНР российского гражданства способен ухудшить перспективу отношений между Россией и Украиной.