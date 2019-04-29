Киевский аналитик выявил «мощнейший катализатор дальнейшего распада Украины»

Принятый Верховной Радой закон об исключительности украинского языка является «мощнейшим катализатором» распада бывшей советской республики. Такое мнение высказал в сети киевский политический аналитик Глеб Лященко.

Как отметил Лященко, одобренный парламентариями документ нарушает конституционные права как минимум 10 млн украинцев. Кроме того, нормативно-правовой акт противоречит нормам Европейской хартии региональных языков и «забракован» Венецианской комиссией. «Пещерный языковой закон является мощнейшим катализатором дальнейшего распада Украины», - отметил Глеб Лященко в посте, размещенном в «Живом Журнале» журналистки Мирославы Бердник.

Ранее сообщалось, что представитель Консервативной партии Великобритании Ирина Мартин выявила возможное условие «полного развала» Украины в период нахождения у власти президента Владимира Зеленского.