Военный политолог оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами

Военный политолог Андрей Кошкин утром в понедельник оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами, который ранее опубликовал Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

Ранее стало известно, что в первую пятерку данного списка по итогам 2018 года вошли США, КНР, Саудовская Аравия, Индия и Франция.

Россия заняла в вышеуказанном рейтинге шестое место. В беседе с RT Андрей Кошкин отметил, что в России хорошо просматривается соотношение цены и качества вооружения и боевой техники, поставляемых в войска. Это свидетельствует о высокой результативности.