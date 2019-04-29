Сенатор от Крыма объяснил, почему ДНР и ЛНР не вошли в состав России в 2014 году

Сергей Цеков, представляющий в Совете Федерации Крым, объяснил, почему самопровозглашенные республики Донбасса не повторили судьбу полуострова и не вошли в состав России в 2014 году. По данному вопросу сенатор высказался в разговоре со СМИ.

По словам Цекова, ставшего собеседником «Русской весны», Донбасс, в отличие от Крыма, на момент проведения референдума о независимости не обладал автономией. Кроме того, в крымской Конституции была прописана возможность местного плебисцита, чем и воспользовались местные власти. В Киеве сейчас «кусают локти по этому поводу», отметил Сергей Цеков.

Сенатор добавил, что легитимное руководство Крыма сделало первые шаги по воссоединению с Россией. «В то же время руководство Донецкой и Луганской областей заняло вялую позицию или вовсе сбежало потом в Киев», заявил член Совета Федерации.