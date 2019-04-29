РФ и Иран проведут совместные военно-морские учения

В 2019 году Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения. Соответствующую информацию утром в понедельник, 29 апреля, предоставил журналистам командующий иранскими ВМС Хоссейн Ханзади.

По итогам переговоров с представителями Военно-морского флота России иранские ВМС приняли решение отправить свои силы в южные регионы Ирана, передает информационное агентство Mehr. Ханзади отметил, что в дальнейшем флоты двух стран планируют вести сотрудничество по различным вопросам, в частности, техническим, оперативным и образовательным.

Напомним, последние совместные учения РФ и Ирана состоялись в Каспийском море в 2015 году.