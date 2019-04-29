Россия впервые с 2006 г. не попала в ТОП-5 государств с наибольшими расходами на оборону

В бюджете России расходы на оборону снижаются второй год подряд. Впервые за много лет наша страна не попала в ТОП-5 государств с наибольшими расходами на оборону. В докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира говорится, что в бюджете расходы на оборону составляют больше 60 миллиардов долларов.

Впервые с 2006 года Россия не вошла в пятерку, заняла шестое место, - передает ТАСС. На первом месте в мире по военным расходам - США. Соединенные Штаты тратят на эту сферу в 10 раз больше России. Оборонные расходы США почти достигают совокупного расхода восьми государств, следующих в списке за США. На втором месте - Китай. Затем следуют Саудовская Аравия, Индия и Франция.