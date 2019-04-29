Власти Китая обеспокоены проходом американских военных кораблей через Тайваньский пролив

Власти Китая обеспокоены проходом кораблей ВМС США через Тайваньский пролив. Соответствующее заявление в понедельник, 29 апреля, сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР отметили, что страна внимательно следит за проходами американских военных кораблей через Тайваньский пролив. Подчеркивается, что вопрос Тайваня в настоящий момент является одной из наиболее серьезных проблем отношений Китая и Соединенных Штатов.

Гэн Шуан призвал США с максимальной осторожностью относиться к вопросам, которые связаны с Тайванем, и не оказывать негативного влияния на китайско-американские связи, мир и стабильность в Тайваньском проливе, передает ТАСС.