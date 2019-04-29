Атаки самолетов ВКС РФ по позициям боевиков в сирийской Хаме сняли на видео

В сеть выложили видеозаписи, на которых запечатлены атаки ВКС России по позициям боевиков, расположенных в сирийской провинции Хама. Об этом говорится в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», боевики сняли, как по позициям бандформирований наносят удары истребитель Су-35 и бомбардировщик Су-24. На линии соприкосновения в Хаме расположена артиллерия, которая обстреливает города, находящиеся под контролем правительства Сирии, уточняется в процитированной публикации.

Ранее СМИ сообщили, что в Германии массово отклоняют прошения сирийцев о предоставлении убежища.