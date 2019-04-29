«Штирлиц» из ВСУ сообщил об уничтожении снайпера ополчения в Луганской области

Киевские военные уничтожили снайпера ополчения в районе села Катериновка Луганской области. Об этом в интернете сообщил Анатолий Штефан, офицер Вооруженных сил Украины с позывным «Штирлиц».

Штефан опубликовал на своем YouTube-канале видео, в описании к которому проинформировал, что спецгруппа ВСУ ликвидировала вражеского снайпера в полосе ответственности 54-й армейской бригады. Второй стрелок из состава снайперской пары получил ранения.

На востоке Украины с весны 2014 года продолжается военный конфликт между подконтрольными Киеву силовиками и сторонниками независимости Донбасса. Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили видео с последствиями ракетного удара ВСУ по территории ЛНР в преддверии Пасхи.