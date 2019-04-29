Разведка Шри-Ланки получила информацию о подготовке новой серии терактов

Государственная разведка Шри-Ланки получила данные о подготовке новой серии террористических атак. На сей раз объектами нападений могут стать буддийские храмы, расположенные на территории острова.

В ходе рейдов, которые провели полицейские Шри-Ланки, в одном из домов нашли несколько комплектов женской одежды белого цвета. Они могут предназначаться для смертниц.

Как сообщает издание Daily Mirror, 29 марта несколько женщин-мусульманок купили девять комплектов блузок и юбок на общую сумму 29 000 рупий. Пока удалось найти лишь пять комплектов.

Напомним, 21 апреля во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Погибли не менее 250 человек.