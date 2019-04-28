Из-за пожара в Нотр-Дам де Пари окрестности оказались отравлены свинцом

После пожара в соборе жителей Парижа предупредили о загрязнении близлежащей территории свинцом. Как сообщили в префектуре полиции, металл содержался в несущей конструкции собора и в его шпиле.

Об этом сегодня сообщает РИА Новости. На текущий момент еще ни один человек не обратился к врачам, однако местным жителям все-таки настоятельно порекомендовали провести у себя дома генеральную уборку.

По последним данным, из-за загрязнения воздуха уже закрыты для общественного посещения некоторые районы города. Власти распорядятся открыть их, когда уровень свинца вернется к нормальной отметке.

Свинец и его соединения токсичны. Особенно ядовиты водорастворимые и летучие соединения. Токсичны и пары расплавленного свинца. При остром отравлении наступают боли в животе, в суставах, судороги, обмороки.