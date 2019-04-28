Политолог рассказал, чем вызвано желание немецких депутатов устрашить Россию

Представители фракции Свободной демократической партии Германии (СвДПГ) немецкого парламента призвали принять новую стратегию в отношении России для того, чтобы повлиять на «внешнего агрессора» в связи с ситуацией на востоке Украины, пишет Bild.

Немецкий политолог Александр Рар рассказал, что требовалось принятие новой политической программы. Без этого у партии не было бы перспективы на будущее. Об этом сообщает НСН.

"Ведь впереди много вопросов: ближайшие выборы в Европарламент , позднее – в Бундестаг, и партия должна сформировать себе новое лицо. В том числе во внешней политике. Поэтому во внешнеполитическую программу партии был вписан пункт, связанный с Россией", - подчеркнул немецкий политолог.