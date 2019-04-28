Эксперт рассказал о повышении боеготовности России в Средиземном море
28 апреля 2019, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]
США разместили в Средиземном море два авианосца, в составе которых наблюдается 130 самолетов, 10 кораблей, а также девять тысяч военных.
Генерал-майор Михаил Макарук считает, что военная техника РФ не угрожает безопасности других государств Он убежден, что военная техника РФ не угрожает безопасности других государств, сообщает ПолитЭксперт.
«Заявления Америки о том, что Россия кому- то угрожает, делается для того, чтобы оправдать волну военного присутствия вдали от своих границ. РФ выполняет все те соглашения, в рамках которых она существует», – отметил специалист.