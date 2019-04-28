Политолог: Каковы шансы Януковича вернуться на Украину
28 апреля 2019, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]
Согласно заявлению адвоката Виталия Сердюка, экс-президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться на родину после вступления в должность Владимира Зеленского.
Специалист по странам СНГ Владимир Евсеев прокомментировал желание экс-главы Украины Виктора Януковича вернуться домой, напомнив о не принятых штабом Владимира Зеленского поздравлениях, пишет ПолитЭксперт.
"В отношении Януковича речь идет о потенциальной возможности, которую с трудом можно будет реализовать на практике. Теоретически возможно, но более реально, если на Украину вернется Михаил Саакашвили", – отметил эксперт.
Также политолог Александр Дудчак рассказал News.ru о жёсткой подковёрной борьбе вокруг нового президента Украины.
"Лично я только рад за Зеленского. В Турции ему сейчас безопаснее, чем на Украине: бог знает что там придёт в голову Парубию и другим таким же. Эти люди способны на многое. Интересно, что упрекать его ринулись те же самые политики, что изо всех сил пытаются отодвинуть его инаугурацию", - рассказал Дудчак.