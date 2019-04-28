Песков опроверг приверженность китайских партнёров к санкциям против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему китайские партнёры проявляют такую осторожность по отношению к России. По его словам, китайцы переживают за экономику своей страны в рамках взаимного сотрудничества.

"Да, многие китайские банки и иные экономические структуры вынуждены с оглядкой относиться на те рестрикции, которые применяют американцы и другие страны... мы живем в век взаимозависимой экономики...но это не значит, что они являются сторонниками этих санкций", - заявил Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Напомним, что отношения между западными странами и Россией начали ухудшаться после присоединения Крыма к России. Тогда Украина обвинила РФ во внутреннем вмешательстве и начала вводить антироссийские санкции.