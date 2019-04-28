В Госдуме отреагировали на реакцию Зеленского на решение Путина об упрощённой системе выдачи паспортов Украине

Депутат Государственной думы Константин Затулин прокомментировал реакцию избранного президента Владимира Зеленского на решение Путина об упрощённой выдаче российских паспортов жителям Украины. Своё сообщение политик начал с того, что напомнил Зеленскому о тяжёлых обязанностях главы государства.

"Зеленский прервал веселое пасхальное путешествие, чтобы ответить на сказанное Владимиром Путиным. С момента независимости Украины и до сих пор официально запрещено иметь двойное гражданство. Хотя на Украине несчетное число раз это правило нарушалось. Было бы неплохо, если бы Зеленский разобрался с законодательными нормами. Я не исключаю, что у него у самого может быть какое-нибудь еще гражданство", -заявил Затулин "ФАН".

Депутат добавил, что в Украине наоборот встанут в очередь за российскими паспортами, чего и боятся власти страны. По его словам, Зеленский прекрасно понимает, что таким образом, народ покажет к какой стране он больше расположен и "нанесёт непоправимый удар по всей риторике Украины".

"Нужно спасти наших соотечественников от этой пропаганды", - заключил политик.