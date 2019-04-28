Двое террористов-смертников из Коломбо посещали Индию

В воскресенье, 28 апреля, стало известно, что двое террористов-смертников, которые совершили взрывы в Коломбо несколько раз посещали Индию. По данным источников, цель их пребывания в Индии неизвестна.

Террористами являются Мохаммад Мубарак Азан и Захран Хашим. Как сообщает Latestly со ссылкой на местные источники, Азан посещал Индию дважды в 2017 году, а незадолго до взрывов на Шри-Ланке совместно с Хашимом.

Мужчин обвиняют в организации терактов на территории Шри-Ланке. По данным источника, Азан совершил самоподрыв в одной из католических церквей, Хашим - в отеле "Шангри-Ла".

Также СМИ со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщили , что боевики планируют устроить серию терактов по схеме Шри-Ланке на курортах Азии и Африки, в том числе Индии, Кении, Мальдив и Танзании.