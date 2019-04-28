Эксперт прокомментировал реакцию Зеленского на решение Путина о паспортах для Украины

Политолог, экономист Александр Дудчак оценил реакцию избранного президента Украины Владимира Зеленского на решение Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов украинцам. По мнению политолога, такая реакция была ожидаема.

"Продолжать ту же линию, что вёл Порошенко, было не обязательно. Посмотрим, что он будет делать. По этим заявлениям видно, что пока всё идёт в прежнем русле. Наверное, Зеленскому действительно было непросто сказать что-либо в другом ключе, потому что Верховная рада планирует создать различные проблемы для нового президента", - объяснил эксперт RT.

Дудчак добавил, что Зеленскому стоит обратить внимание на другие страны, которые выдают паспорта украинцам. Политолог считает, что было бы интересно услышать его мнение на этот счёт.