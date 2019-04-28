Сотрудники отеля в Турции поделились впечатлениями о Зеленском

Владимир Зеленский после окончания напряжённой предвыборной гонки отправился вместе с семьёй на выходные в Турцию. На сотрудников отеля новый президент Украины произвёл приятное впечатление: он показался им «простым, приятным и весьма симпатичным».

Зеленского обвинили в желании отдохнуть

Местные работники отметили, что, не зная заранее о высокой должности Зеленского, и не подумали бы, что он – президент. Его оценили, как весёлого, спокойного и простого в общении человека, передаёт РИА Новости.

«Он вчера приходил в наш магазин. Мы его не узнали: в майке, шортах, босиком. Простой такой, вот как мы с вами, и охранники у него такие же: тоже в футболках, и не скажешь, что охрана. Один, правда, такой мощный парень», - рассказала хозяйка магазина, которой довелось встретиться с Зеленским лично.