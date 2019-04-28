Назарбаев обсудил возможные совместные проекты с Джеки Чаном

В воскресенье, 28 апреля, в Пекине первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провёл встречу с известным китайским актёром Джеки Чаном.

"Я очень рад встретится с такой знаменитостью. Вы популярны во всем мире", - выразил своё восхищение политик.

На встрече также присутствовали члены творческой команды Джеки Чана. По словам Назарбаева, актёр сыграл значимую роль в развитии мирового кинематографа.

Джеки Чан поделился с политиком своими творческими планами, которые собирается реализовать в ближайшее время, и обсудил возможное ведение и разработку совместных проектов в киноиндустрии.

Сообщение о встрече опубликовано на официальном сайте президента Казахстана.