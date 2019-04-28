Порошенко: Пасха ныне уникальная

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил жителей страны с Воскресеньем Христовым и назвал празднование Пасхи уникальным событием. Символом уникально является томос об автокефалии "новой церкви", который передали Киеву в январе.

"Пасха ныне уникальная. Празднуем мы уже более тысячи лет. Но впервые со времен Крещения мы имеем собственную независимую автокефальную Церковь. Церковь, которая получила томос от Вселенского Патриарха, которую мы оставим в наследство потомкам", - объявил политик в видеообращении на странице в Facebook.

Порошенко пожелал радости, счастья, благополучия каждой украинской семье и призвал помолиться за военных, потому что именно благодаря им народ может в мире и покое посещать храмы.

"Любите друг друга, потому что любовь от Бога... Пусть эти Евангельские строки станут нашим путеводителем", - заключил президент.