Эксперты считают, что бездействие украинских властей в области энергетики может привести к повторению трагедии на Чернобыльской АС. Среди существующих проблем называют нехватку финансирования и неподходящие топливные элементы.

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Как рассказал эксперт, финансы, выделенные на поддержание энергетической инфраструктуры в должном состоянии, дошли до мест назначения не в полном объёме, передаёт RT. Кроме того, Киев перестал закупать топливо в России, заключив контракт с американской компанией.

«Американское топливо ставится на наши энергоблоки без согласования с их главным конструктором. Насколько это безопасно, мне судить трудно, эта информация есть только у главного конструктора», - сказал бывший директор ЧАЭС Михаил Уманец.