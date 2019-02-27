Эксперт: Открытой войны между Индией и Пакистаном не будет

В спорном регионе Кашмир были сбиты два индийских военных самолета. Они нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщили вооруженные силы Пакистана.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин уверен, что до полномасштабного военного конфликта дело не дойдет, пишет НСН.

«Будет ли дальнейшая эскалация? Не знаю. Но сомневаюсь, что эти боевые действия приобретут характер открытого полномасштабного военного противостояния, все ограничится перепалкой на политическом уровне. Но это не поможет снижению напряженности между двумя странами. Я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие годы не стоит ожидать того, что они договорятся окончательно друг с другом», - отметил эксперт.