Конституционный суд Латвии рассматривает иск поправок к закону об образовании

Конституционный суд Латвии 26 февраля начал рассматривать дело о соответствии поправок к закону об образовании Сатверсме на открытом заседании. Данный иск в суд подала партия «Согласие».

Завершилась первая часть заседания Конституционного суда Латвии по делу «О нормах, определяющих язык получения образования». Заявление в суд подали депутаты фракции «Согласия» в Сейме. На первом заседании партию представлял депутат Борис Цилевич.

Итак, как проходило первое слушание по данному делу?

Вопрос судья поставил четко и конкретно: «Вы обжалуете спорные нормы, определяющие язык получения образования по существу или только по срокам их введения в силу?»

Вопрос конкретный и требует конкретного ответа!

Что на это ответил представитель фракции «Согласия» в Сейме комментирует глава «Русского союза Латвии» Татьяна Жданок.

«Считаю, что Цилевич своим ответом на принципиальный вопрос судьи ухитрился заложить ложку дегтя в позицию противников реформы образования. Вместо того, чтобы четко и недвусмысленно заявить, что обжалуется реформа как таковая, представитель «Согласия» начал юлить: мол, одно с другим связано, и новые нормы невозможно отделить от сроков их введения.

Такая позиция является пораженческой и полностью перечеркивает смысл обращения в суд!

Сама жалоба в КС является очень добротной. Данное заявление составлено блестяще: в тексте четко критикуются по существу нормы поправок к закону об образовании. А сроки введения нормы в силу – подчиненная вещь!

Если противоречащей Конституции признается норма, то автоматически теряет смысл положение о том, когда же она начнет действовать. Но никак не наоборот. Г-н Цилевич как выпускник физмата не может не владеть азами логики.

Поэтому оправдание, что мол ошибся и неточно высказался – не работает! На деле он подтвердил, что латышизация школ дело хорошее, но надо делать это медленнее».

Лично мне, как журналисту, совершенно непонятен смысл иска в КС. Очередной раз, простите, «пропиариться»?

Позиция «и нашим и вашим», видимо, «девиз» партии «Согласия».