Трамп назвал страны, которые могут помочь в процессе денуклеаризации КНДР

Американский лидер Дональд Трамп в среду, 27 февраля, назвал государства, которые могут помочь в процессе денуклеаризации Северной Кореи. По мнению президента Соединенных Штатов, таких страны четыре.

Дональд Трамп убежден, что Китай, Российская Федерация, Япония и Южная Корея могут быть "очень полезны" в вопросе денуклеаризации КНДР.