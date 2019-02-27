В Сербии мужчина попросил полицейских защитить его от вампиров

Житель одного из сёл, находящегося вблизи сербского города Кладово, обратился в полицию с довольно странной просьбой. Он попросил стражей порядка защитить его от слишком разговорчивых вампиров, которые регулярно заглядывают к нему в гости.

Мужчина рассказал, что вампиры приходят к нему каждую ночь на протяжении месяца. При этом они не нападают, а просто разговаривают с ним. Обеспокоенный гражданин решил, что если вампиры узнают о его обращении в полицию, то перестанут ему докучать.

«Человек жалуется, что к нему в дом от часа до двух часов ночи приходят вампиры, сбрасывают еду со стола, разговаривают и спят с ним в кровати до утра. Так как мужчина подал заявление в полицию, считает, что вампиры об этом узнали и теперь перестанут его беспокоить», - передаёт РИА Новости.