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В Сербии мужчина попросил полицейских защитить его от вампиров

27 февраля 2019, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Сербии мужчина попросил полицейских защитить его от вампиров
Фото: pixabay.com

Житель одного из сёл, находящегося вблизи сербского города Кладово, обратился в полицию с довольно странной просьбой. Он попросил стражей порядка защитить его от слишком разговорчивых вампиров, которые регулярно заглядывают к нему в гости.

Мужчина рассказал, что вампиры приходят к нему каждую ночь на протяжении месяца. При этом они не нападают, а просто разговаривают с ним. Обеспокоенный гражданин решил, что если вампиры узнают о его обращении в полицию, то перестанут ему докучать.

«Человек жалуется, что к нему в дом от часа до двух часов ночи приходят вампиры, сбрасывают еду со стола, разговаривают и спят с ним в кровати до утра. Так как мужчина подал заявление в полицию, считает, что вампиры об этом узнали и теперь перестанут его беспокоить», - передаёт РИА Новости.

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