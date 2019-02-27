Волкер: США никогда не оставят Украину

Специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, в рамках своего выступления в среду, 27 февраля, на международном форуме в Киеве заявил, что США никогда не оставят украинцев.

Волкер отметил, что Вашингтон будет оказывать Киеву поддержку и никогда не оставит Украину. Дипломат подчеркнул, что США являются партнером Украины в реформах и останутся им во время выборов в стране и после их окончания, независимо от результатов, передает ТАСС.

Представитель Госдепа также призвал сделать грядущие на Украине президентские и парламентские выборы максимально "чистыми".