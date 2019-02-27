СМИ: при пожаре в поезде в Каире погибли не менее 20 человек

В поезде на станции Рамсис в центре Каира произошел пожар. Согласно последней информации источника в министерстве транспорта Египта, в результате случившегося погибли не менее двадцати человек.

Отмечается, что при заходе на платформу номер 7 состав столкнулся с неустановленным препятствием. После этого в локомотиве произошел взрыв, а затем вспыхнул пожар. Известно, что пострадали около 20 человек.