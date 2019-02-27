Оглашена главная помеха для завоевания Донбасса ВСУ по «хорватскому сценарию»

Вооруженные силы Украины не смогут претворить в жизнь «хорватский сценарий» на территории Донбасса. Об этом говорится в материале, который некоторое время назад появился на страницах отечественных интернет-СМИ.

В августе 1995 года хорватская армия провела наступление, в ходе которого ей удалось ликвидировать Сербскую Краину. Для достижения данного результата потребовалось несколько суток. Украинские политики регулярно заявляют о том, что Киев должен организовать подобную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как пишет сайт topwar.ru, в Донбассе «хорватский сценарий» невозможен. Главной помехой для его реализации является позиция России. Сербская Краина оказалась разгромлена в результате предательства властей Югославии, которые не пришли на помощь самопровозглашенной республике, несмотря на наличие соответствующего договора.

Россия, в отличие от югославского руководства, вмешается в ситуацию в случае масштабной агрессии Украины против Донбасса. В Киеве об этом знают, отмечается в процитированной публикации.