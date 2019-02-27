Госдума: ситуация с кандидатом от Украины на "Евровидение" – это полное фиаско
27 февраля 2019, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик в среду, 27 февраля, оценил историю с выбором кандидата от Украины для участия в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2019".
По словам политика, данная ситуация – это "полное фиаско". Белик отметил, что в последние пять лет власти Украины пытаются совершать совершенно противоестественные действия. В качестве примера он привел попытки украинского лидера Петра Порошенко "скрестить" политику и культуру.
Депутат в беседе с RT отметил, что подобный опыт чаще всего имеет крайне негативные последствия. Дмитрий Белик убежден, что такие "генетические эксперименты" Киева лишь подчеркивают глубину кризиса на Украине.