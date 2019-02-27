Реальный вариант военного столкновения России и Украины озвучил экс-министр ДНР

Андрей Пинчук, бывший министр госбезопасности самопровозглашенной ДНР, назвал реальный вариант военного столкновения между Российской Федерацией и Украиной. По данному вопросу Пинчук высказался в разговоре со СМИ.

Экс-министр, давший интервью интернет-изданию «Новороссия», отметил, что открытое военное выступление Киева против России невозможно. При этом Пинчук считает реальным сценарий, который предусматривает развязывание украинской стороной пограничного конфликта с соседним государством.

Кроме того, руководство бывшей советской республики может пойти на организацию терактов на территории России и обострение противостояния в Донбассе, спрогнозировал собеседник журналистов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный писатель Захар Прилепин объяснил выгоду украинского президента Петра Порошенко от эскалации в Донбассе.