Реальный вариант военного столкновения России и Украины озвучил экс-министр ДНР
27 февраля 2019, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]
Андрей Пинчук, бывший министр госбезопасности самопровозглашенной ДНР, назвал реальный вариант военного столкновения между Российской Федерацией и Украиной. По данному вопросу Пинчук высказался в разговоре со СМИ.
Экс-министр, давший интервью интернет-изданию «Новороссия», отметил, что открытое военное выступление Киева против России невозможно. При этом Пинчук считает реальным сценарий, который предусматривает развязывание украинской стороной пограничного конфликта с соседним государством.
Кроме того, руководство бывшей советской республики может пойти на организацию терактов на территории России и обострение противостояния в Донбассе, спрогнозировал собеседник журналистов.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный писатель Захар Прилепин объяснил выгоду украинского президента Петра Порошенко от эскалации в Донбассе.