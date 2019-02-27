В ДНР сделали экстренное заявление о новом акте агрессии Киева против Донбасса

Вооруженные силы Украины осуществили новый акт агрессии против Донбасса. Об этом говорится в экстренном заявлении, сделанном Даниилом Безсоновым, спикером армии непризнанной ДНР.

Как рассказал Безсонов, во вторник днем противник в очередной раз обстрелял село Коминтерново, расположенное в районе города Мариуполя. Для удара по населенному пункту ВСУ, в частности, использовали 120 мм минометы и крупнокалиберные пулеметы.

В результате атаки погиб один из защитников ДНР. Мужчина помогал местным жителям ремонтировать крышу дома, который ранее был разрушен киевскими силовиками.

По словам Безсонова, которого процитировало сетевое издание «Русская весна», ВСУ в ходе конфликта на территории Донбасса применяют фашистские методы.

Ранее в среду сообщалось, что луганские ополченцы отбили попытку украинских военных прорваться на территорию республики. Боестолкновение произошло в районе Золотого.