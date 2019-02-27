Нил Ушаков уйдет с поста мэра Риги, если его выберут в Европарламент

Мэр Риги Нил Ушаков и его коллега по Рижской думе Андрис Америкс официально подтвердили, что будут участвовать в выборах в Европарламент. Как же г-н Ушаков намерен совмещать «кресло мэра» и работу в ЕП? Есть один нюанс: мэр Риги освободит свое место в том случае, если его изберут депутатом ЕП.

Выборы в Европарламент состоятся в мае этого года. Выходит, что г-н Ушаков останется в должности мэра столицы до 26 мая 2019года.

Разумеется, возникает законный вопрос: « А что будет делать Нил Ушаков в ЕП для развития своей страны и улучшения жизни его подопечных – рижан?»

Вопрос правильный! Практически каждое свое выступление, в последние время, сводится к следующим высказываниям: « Против нас фактически ведется война. Не только против партии, но и рижан. В Сейме совершенно серьезно рассматривается идея лишить рижан привилегий, которые дает «карта рижанина». Единственное решение – защищать Ригу на уровне Европы!»

А теперь вернемся к вопросу о «защите рижан» в ЕП. Конкретного ответа г-н Ушаков не дал: «размыто» ответил, что будет использовать все средства влияния и сотрудничать с другими социал-демократами. «Дайте мне составить план»,- сказал мэр.

Интересно, выборы в ЕП уже скоро, а план у градоначальника отсутствует? Странно, господа.

А кто же будет «править балом» в Рижской думе, если «хозяин» за бугром?

По словам мэра, в Риге остается максимально профессиональная команда. Г-н Ушаков уверен, что его команда будет поддерживать тот курс, который был определен с 2009 года (время назначения Нила Ушакова на должность мэра – пр.ав).

При этом градоначальник сетует, что он «до последнего момента не хотел соглашаться на это решение». Но политическая обстановка в стране «заставила».

Предполагается, что г-н Ушаков возглавит единый список от партии « Согласия» и партии «Честь служить Риге». Интересно другое: ранее «Согласие» объявляло, что №1 в списке на выборах в ЕП будет Вячеслав Домбровский. Но веет ветер перемен – г-н Домбровский отзовет свою кандидатуру! Ради г-на Ушакова.

Забота о рижанах – отлично! Но, лично мне, как журналисту, мало в это верится. Думаю, что есть и другие причины. С этим вопросом я обратилась к политологу, экс-переводчику президента В.В. Фрейберги Янису Григалису: « А что тут удивительного? Кольцо сжимается вокруг Ушакова. Я не могу сказать, как «ребята» из правоохранительных органов работают, но то, что дела серьезные – точно. Такие «ребята» шутить не любят! У Нила Ушакова нет иного выхода! Только ЕП. Тогда он получит депутатскую неприкосновенность! Вот и вся история. Он потерял своих покровителей и теперь, простите, находится в невыгодном свете. Как видите, снять его с поста хотят многие. И серьезно. Никто не оставит это «дело». Ему «бежать» только в ЕП. Какие у него шансы попасть в Европарламент? Есть шансы. Приличные. За него будут голосовать те, которые и ранее голосовали. Хотя, их меньше стало. Но если он первый в списке, то кто тогда? Он спасает себя».

Лично мне, как журналисту, просто омерзительно то, что людей открыто используют!

Есть прекрасная русская пословица: «Бог не Тимошка, видит немножко!».

Надеюсь.