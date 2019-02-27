Украина остается без участия в Евровидении

Участие украинских артистов в Евровидении оказалось чересчур политизированным. В Национальной общественной телекомпании Украины заявили, что Киев может отказаться от участия в международном конкурсе «Евровидение». Уже два победителя национального в национальном отборочном туре отказались представлять свою страну на этом конкурсе.

Изначально на Украине победила певица Maruv. Она назвала условия договора кабальными. Среди прочих пунктов там было обязательство от участия в гастролях в России. Тогда организаторы предложили выступить другому финалисту, группе Freedom jazz, которая заняла второе место в украинском отборочном туре. Музыканты тоже отказались.

Сейчас предложение выступить на Евровидении поступило группе Kazka. Отказа от этого коллектива пока не поступало. Однако если и Kazka сочтет условия участия неприемлемыми, то участие самой Украины может оказаться под вопросом.