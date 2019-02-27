Эрдоган: Турция не отступит в вопросе покупки российских ЗРС С-400

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что Анкара твердо решила приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и не намерена отступать от своего плана в данном вопросе.

Политик подчеркнул, что президент России Владимир Путин предоставил Турции прекрасную возможность, которую Анкара намерена использовать, несмотря на давление со стороны Вашингтона, передает kp.ru. Эрдоган добавил, что если США предложат турецкой стороне хорошие условия по ЗРК Patriot, то власти могут сказать "да", но при этом ни о каком отказе от покупки С-400 не может быть и речи.

Глава Турции уточнил, что все еще рассчитывает на изменение позиции Штатов по вопросу покупки Анкарой российских ЗРС, сообщает NTV.