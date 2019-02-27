Савченко назвала возможное условие начала на Украине «Третьей мировой войны»

На Украине может разгореться «Третья мировая война». Соответствующее заявление сделала Надежда Савченко, подозреваемая следствием в организации государственного переворота в бывшей советской республике.

Некоторое время назад журналист Дмитрий Гордон взял у депутата Верховной Рады интервью в зале суда. В ходе разговора была затронута тема предстоящих выборов президента. Как отметила Савченко, если действующий лидер Петр Порошенко пойдет по пути своего предшественника Виктора Януковича и начнет «админресурсом давить все, внаглую брать власть», «у нас будет война, Третья мировая».

Надежда Савченко добавила, что Порошенко может переизбраться на второй срок только с помощью махинаций, пишет сайт «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что парламентарий назвала фаворитом президентской гонки на Украине шоумена Владимира Зеленского.