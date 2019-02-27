Армия ЛНР отбила попытку разведчиков ВСУ прорваться на территорию республики

Ополченцы непризнанной ЛНР накануне вечером отбили попытку военнослужащих Вооруженных сил Украины прорваться на территорию республики. Детали произошедшего инцидента содержатся в заявлении Народной милиции самопровозглашенного государства, которое поступило в распоряжение интернет-СМИ.

В заявлении говорится, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ, в состав которой входили десять бойцов, попыталась проникнуть на территорию ЛНР в районе Золотого. Заметив группу, защитники республики открыли по ней огонь. В результате силовики отступили, понеся потери. Ополченцам удалось пленить одного военного, пишет сайт «Новороссия».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что армия ДНР распространила в интернете видео, на котором запечатлены последствия ракетного обстрела поселка, расположенного в западной части Донецка.