Трамп: КНДР станет процветающей страной, если проведет денуклеаризацию

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Северная Корея может стать процветающей страной, но только при условия, что на ее территории будет проведена полная денуклеаризация.

Соответствующее заявление американский лидер сделал перед началом второго саммита США – КНДР, который должен начаться в среду во вьетнамском Ханое.

Трамп подчеркнул, что Вьетнам процветает. Он также заметил, что Северная Корея очень скоро станет такой же страной, поскольку у нее потрясающий потенциал, передает kp.ru. "Прекрасная возможность, которой нет аналогов в истории, для моего друга Ким Чен Ына", – добавил президент США.