Волкер пригрозил ужесточить санкции против РФ из-за присоединения Крыма

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил о намерении Вашингтона сохранять и ужесточать санкции в отношении РФ, пока Крым не вернется в состав Украины.

«В США не приняли и не примут аннексию Крыма Россией. В ходе оккупации Россия совершила многочисленные нарушения прав человека. Мы будем продолжать поддерживать и усиливать санкции до возвращения Крыма», - написал Курт Волкер в своем твиттере.

Примечательно, что это громкое заявление американский политик сделал после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась во вторник, 26 февраля, на борту эсминца ВМС США «Дональд Кук», прибывшего в порт Одессы.