Новак объяснил, почему транзит газа через Украину невыгоден для России

России невыгодно транспортировать газ в Европу через устаревшую украинскую газотранспортную систему из-за больших потерь, заявил российский министр энергетики Александр Новак в интервью.

По мнению министра, из-за сильного износа украинской газотранспортной системы при транспортировке газа происходят большие потери, в то время как альтернативные газотранспортные системы «Турецкий поток» и «Северный поток-1» реализованы с использованием самых современных технологий. «Это трубы большого диаметра, высокое давление, высокая скорость передачи газа, низкие потери», - пояснил Александр Новак в интервью «Газете.ру».

В итоге транспортировка газа через Украину обходится российской стороне в 2 – 2,5 раза дороже, чем при использовании альтернативных маршрутов. При этом в РФ неоднократно подчеркивали, что готовы сохранить транзит газа через Украину при условии экономической целесообразности этого маршрута, однако с украинской стороны так и не поступило приемлемых предложений по этому поводу.