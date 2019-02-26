Видео с последствиями ракетной атаки ВСУ по западу Донецка выложила армия ДНР

Последствия ракетной атаки украинской армии по поселку шахты «Трудовская», который расположен в западной части Донецка, сняли на видео. На месте происшествия побывали военные корреспонденты Народной милиции ДНР.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром в прошлое воскресенье. Бойцы Вооруженных сил Украины использовали для удара противотанковый ракетный комплекс.

Снаряды, выпущенные киевскими военными по поселку, повредили два жилых дома и постройки хозяйственного назначения. Кроме того, уничтожен автомобиль, принадлежавший одному из местных жителей. Среди людей пострадавших нет.

Ранее во вторник сообщалось, что писатель Захар Прилепин объяснил выгоду от обострения обстановки в Донбассе для Петра Порошенко. Согласно точке зрения российского литератора, эскалация необходима Порошенко для того, что сохранить занимаемый им в настоящий момент пост президента Украины.