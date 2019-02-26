Арабские мафиози «купили» полицию Берлина

Немецкие СМИ опубликовали шокирующие новости о том, что несколько полицейских из Берлина работали с мафиозными структурами из арабских стран. За солидное вознаграждение полицейские передавали преступникам важную информацию.



По словам ветерана полиции Берлина Томаса Вюппезаля, предатели из числа его коллег выбрали службу на стороне криминала, нежели честное служение своему государству. Он отметил, что главной причиной подобного поступка стали недостаточно строгие требования к кандидатам на работу в полицию и низкий уровень образования в полицейской академии.



По мнению специалистов, причина более банальна – мафиозные картели не скупились на денежное поощрение своих осведомителей, выплачивая им гораздо больше, чем они получали от государства.



Ситуация с арабскими криминальными группировками в Германии остается сложной на протяжении многих лет. Они причастны к торговле наркотиками, содержанию борделей, незаконным игорным заведениям, убийствам, грабежам и другим преступлениям.



Для борьбы с арабской мафией, орудующей в Германии с 80-х годов, создано специальное подразделение, призванное пресекать деятельность преступников и выдворять их на родину.



