Петру Порошенко необходима эскалация напряженности в зоне боевых действий на востоке Украины. Такой точки зрения придерживается писатель Захар Прилепин, ранее принимавший участие в военном конфликте в Донбассе.

Как отметил литератор, политическое руководство противостоящей Киеву ДНР заинтересовано в тишине на линии соприкосновения. По словам Прилепина, глава самопровозглашенного государства Денис Пушилин настроен на диалог с украинской стороной.

Для президента Порошенко, напротив, выгодно обострение, заявил Захар Прилепин на одной из программ Первого канала. По мнению писателя, эскалация нужна политику, чтобы сохранить занимаемый им в настоящее время пост.

Ранее сегодня сообщалось, что армия ДНР уничтожила огневые точки украинских военных в ответ на удары по населенным пунктам, находящимся в южной части республики.