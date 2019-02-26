Рига: возможен реальный вариант смены мэра Нила Ушакова

На этой неделе руководство партии «Согласие» может рассмотреть вариант смены Нила Ушакова на посту мэра Риги.

Действительно, «петля на шее» мэра затягивается все туже и туже. Неофициальные, но верные источники утверждают, что вопрос о замене г-на Ушакова внесен в повестку дня заседания. Более того, есть уже преемник градоначальника – глава Комитета по социальным делам Рижской думы Байба Розентале.

Источник утверждает, что г-н Ушаков «уходит» и как глава партии «Согласие», а его пост займет депутат Вячеславс Домбровский.

Г-н Ушаков старательно скрывает, что он собирается избираться в Европарламент, но все тайное становится явным: сегодня получена информация, что от списка «Согласия» на место депутата ЕП «метит» мэр столицы. Не менее занимательная информация «дошла» до прессы: евродепутатом хочет стать и экс-коллега г-на Ушакова Андрис Америкс. Напомним, что г-н Америкс был заместителем мэра в Рижской думе, но он покинул свой пост, когда началась коррупционная шумиха по поводу закупки «золотого транспорта».

Что говорят коллеги г-на Ушакова?

Председатель парламентской фракции «Согласия», член правления партии Янис Урбанович подтвердил, что на заседании правления предполагается обсудить ситуацию в Рижской думе и возможные варианты ее решения.

Что же на самом деле происходит в кулуарах Рижской думы и с самим г-ном Ушаковым?

Наш спецкор попросил высказать свои предположения депутату, юристу, экс-главе Конституционного суда Латвии Гунарсу Кутрису: «Да, я слышал вчера, что г-н Ушаков собирается выдвигать свою кандидатуру в ЕП. Но такие разговоры «ходили» давно. Ситуация для него на сегодняшний день сложная. Думаю, что все понимают, насколько серьезная ситуация сложилась в Рижской думе с делом транспортного предприятия «Ригас Сатиксме». Дело есть! И это факт. Могу предположить, что во всем этом есть «свой ход»: ситуация накаляется и возможно, что «лучший» выход для главы города – Европарламент. Есть такой вариант, как «шаг на опережение». Это значит, что глава самоуправления уходит с поста и остается там только депутатом, а потом выдвигается в ЕП. Впрочем, это только мои мысли. Думаю, что скоро мы в полной мере получим информацию».

Ясно одно, за г-на Ушакова принялись всерьез. Новый министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце обещал рассмотреть вопрос о роспуске Рижской думы, но не скрывает, что эта идея его не убеждает, а вот отставка самого Нила Ушакова возможна.

Похоже, как говорил дед Щукарь из «Поднятой целины» Шолохова: «Крутится прямь как ужака под вилами». Да, г-ну Ушакову, действительно, нужно очень и очень подсуетиться, чтобы решить свои проблемы…без особых потерь.