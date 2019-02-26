В Одессе задержали вооруженных провокаторов

Украинская полиция задержала на подъездах к Одессе автобус с вооруженными молодыми людьми. Кто они такие - никто не знает.

Силовики уже успели похвастаться успехом. Советник главы одесского облуправления Нацполиции Руслан Форостяк опубликовал фото с задержанными. В сопроводительной записке к снимкам он написал: «В то время, когда в Одессе с визитом находится Президент страны, официальная делегация во главе с Послом США в Украине госпожа Мари Йованович, спецпредставитель по Украине господин Курт Волкер, другие важные лица, на морвокзале стоит ракетный эсминец Дональд Кук, нашлись дегенераты решили «пошатать трубу».

На фотографиях силовики выводят из автобуса крепких парней. Среди снимков есть похожий на пистолет предмет. Украинские СМИ уже успели окрестить задержанных вооруженными титушками. Этим словом на Украине называют агрессивных активистов пророссийских сил.

«Это какая-то провокация», — пояснил корреспонденту АН представитель пророссийского подполья на Украине: «На Украине сбушки сейчас лютуют. Наши все сидят тише воды, ниже травы. Чтобы вот, так внаглую ехать в Одессу в момент, когда там находится Порошенко и американцы, нужно быть полным дауном».

Опубликовавшему провокационные фото Руслану Форостяку задан вопрос о том, кого именно задержала украинская полиция. Однако тот пока отмалчивается. Пока на своей фейсбук-странице советник главы одесской полиции публично сообщил: «Сейчас выясняются их лица, их намерения и кто заказчик. А заказчик, уверен, также будет установлен, главное чтобы все общество, каждый знал кто это такие, и кто за ними стоит, что это не друзья нашего государства то уже точно понятно и как видите стало очевидным.»

Пока же очевидным является только то, что это какая-то провокация.